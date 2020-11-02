Gök bilimciler, dokuzuncu gezegeni bulmak için yeni yöntemler geliştiriyor

Bilim insanları, Plüton'un ötesinde yer alan dokuzuncu gezegeni tespit edebilmek için yeni yöntemler üzerinde çalışıyor.

1930 yılında keşfedilen ve 2000'li yıllara kadar dokuzuncu gezegen olarak tanımlanan Plüton, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından açıklanan "Güneş sisteminde gezegen olma koşullarını" sağlamadığı için, 2006 yılında gezegenlikten çıkartılmıştı.

Plüton hakkında tartışmalar devam ederken, gök bilimciler Plüton'un ötesinde dokuzuncu gezegenin varlığını tespit etmeye çalışıyor.

KEŞFEDİLMESİ ÇOK ZOR

Hesaplamalara göre dokuzuncu gezegen, Plüton'dan 12 ila 23 kat daha uzak bir yerde bulunuyor ve bu durum gezegenin daha az ışık aldığı anlamına geliyor. Bu nedenle yeni gezegenin tespit edilmesi oldukça zor.

Bilim insanları son olarak, çok sayıda kaynaktan küçük miktarlarda saçılmış ışığı toplamak için yeni bir tekniği test etti. Yeni teknik, çeşitli teleskoplardan elde edilen ışık verilerini birleştirerek nesnelerin algılanmasını sağlıyor.

Gök bilimci Malena Rice, "Bu yöntemi kullanmadan Plüton'un ötesine bakmak gerçekten zor. Eğer dokuzuncu gezegen oralarda bir yerdeyse, onu görmek epey zor olacak." dedi.

Güneş sisteminin Plüton'dan sonraki bölgesi, birçok yönden gizemini koruyor. Çünkü günümüzde bile orada ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok. Bu nedenle bilim insanları, Plüton'dan ötesini "keşfedilmemiş uzay bölgesi" olarak tanımlıyor.

17 NESNE BULUNDU

Gök bilimciler, yeni yöntem sayesinde Neptün'ün yörüngesinin ötesinde 17 yeni nesne tespit etti. Ancak bu çalışma, dokuzuncu gezegenin orda olduğuna dair hala bir kanıt sunmuyor.

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