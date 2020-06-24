Gök bilimciler, kara delikle çarpışan gök cismi keşfetti

Gök bilimciler, daha önce hiç gözlenmeyen astronomik bir nesne keşfettiklerini duyurdu.

Şimdiye kadar birçok gök cismi keşfederek uzay çalışmalarına devam eden gök bilimciler, daha önce hiç gözlemlenmeyen yeni bir gök cismi keşfetti.

Evrende büyük nesnelerin çarpışmasının yol açtığı anlık dalgalanmaları tespit eden dedektörler, Ağustos 2019'da Güneş'ten 23 kat büyük bir kara deliğin, Güneş'in 2.6 katı büyüklüğündeki bir nesneyle çarpıştığını tespit etmişti.

Gök bilimciler, küçük olan nesnenin en büyük nötron yıldızdan daha fazla, gözlenen en küçük kara delikten daha az kütleye sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma ekibinde yer alan Cardiff Üniversitesi'nden Charlie Hoy, keşfin nötron yıldızları ve kara deliklerin oluşumu hakkındaki görüşlerin gözden geçirilmesini gerektireceğini söyledi.

Nesnenin büyük olasılıkla hafif bir kara delik olduğu, ancak diğer olasılıkların da göz ardı edilmediği belirtildi.

BİR PARÇASI 4 MİLYAR TON

Evrende, kara delikten sonra en yoğun nesneler arasında gösterilen nötron yıldızının bir çay kaşığına eş değer parçasının, Dünya'da 4 milyar ton ağırlığında geleceği tahmin ediliyor..



