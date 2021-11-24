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Göktaşını vuracak NASA uzay aracı fırlatıldı

Göktaşını vuracak NASA uzay aracı fırlatıldı

NASA, Dünya'yı korumak amacıyla ilk kez bir uzay aracını göktaşıyla çarpışması için fırlattı. İşte DART isimli görevin tüm detayları...