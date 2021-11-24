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    Göktaşını vuracak NASA uzay aracı fırlatıldı

    NASA, Dünya'yı korumak amacıyla ilk kez bir uzay aracını göktaşıyla çarpışması için fırlattı. İşte DART isimli görevin tüm detayları...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 12:02
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    Göktaşını vuracak NASA uzay aracı fırlatıldı

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın üzerinde çalıştığı ''Double Asteroid Redirection Test (DART)'' ismini verdiği proje, Dünya'yı zararlı gök cisimlerinden korumak için geliştirildi.

    Bu projenin amacı ise Dünya'ya yaklaşan göktaşlarının rotasını değiştirerek, gezegenimiz için bir tehlike oluşturmalarını engellemek.

    İLK ARAÇ FIRLATILDI

    NASA; geliştirdiği  DART uzay mekiğini, Didymos A isimli göktaşına ulaşması için bugün uzaya fırlattı.

    ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan araç, göktaşına doğru yola çıktı.

    2022'nin son aylarında hedefe ulaşacak DART, Dünya'nın 11 milyon kilometre yakınında bulunan göktaşını vurarak yönünü değiştirmeye çalışacak.

    Göktaşını vuracak NASA uzay aracı fırlatıldı - VİDEO

    NASA DART

    DART mekiği; göktaşına çarpma anında oluşacak kinetik etkiyle, göktaşının yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek şekilde yüzde 1'lik kayma oluşturmaya çalışacak.

    DART koordinasyon lideri Nancy Chabot, saatte 24 bin kilometre hızla gerçekleşecek çarpışmanın, göktaşını tamamen yok etmeyi değil, yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

    nasa dart dart

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