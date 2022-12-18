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    Göktürk-2, uzaydaki görevine 10 yıldır devam ediyor

    Görev ömrü 5 yıl olarak hesaplanan, ancak bundan fazla bir süredir görevini sürdüren uydu, 52 bin 800 yörünge kat etti.
    • 18.12.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 16:05
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    Göktürk-2, uzaydaki görevine 10 yıldır devam ediyor

    Göktürk-2, Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde görevini sürdürüyor.

    Uydu, planlanan görev ömrünü ikiye katlamayı başardı.

    Bakanlık, milli imkanlarla geliştirilen uydunun, 18 Aralık 2012'de Çin'in Jiyuguan üssünden fırlatıldığını anımsattı.

    10 yıldır görevde: 52 bin 800 yörünge kat etti

    Göktürk-2, 10 yıllık görevi boyunca dünyanın etrafında yaklaşık 52 bin 800 yörünge kat etti.

    Haberleşme konisi içerisinde herhangi bir aksama olmadan uyduya erişim sağlanırken, yaklaşık 34 milyon kilometrelik bir alan kapsanacak şekilde 85 bin kare görüntüye tekabül eden görüntüleme yapıldı.

    590 çarpışma ikaz mesajı alındı

    AA'nın aktardığına göre, Hava Kuvvetleri'nin Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrolü gerçekleştirilen uydunun uzayda bulunduğu süre boyunca kalıcı ve önemli bir arıza ile karşılaşılmadığı belirtilirken, şunlar kaydedildi:

    "Gerçekleşen 103 yakın geçiş durumu için 590 çarpışma ikaz mesajı alındı. Analiz ve değerlendirmeler sonrası bu ikazlardan 8'i için çarpışmadan kaçınma manevrası başarıyla gerçekleştirildi.

    Göktürk-2, uzaydaki görevine 10 yıldır devam ediyor #1

    "Görev ömrü 5 yıl olarak planlandı"

    Göktürk-2 uydusunun yörüngedeki görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Ancak yüksek radyasyon dayanımı, kesintisiz ve efektif ısıl kontrolü, üç eksende hassas yönelim kontrolü, uzay ortamı etkilerine yüksek dayanıma sahip pil ve güneş panellerinin kullanımı gibi önlemler ile 10 yıldır tam kapasite ile görevini kesintisiz yapması sağlandı.

    Ücretsiz karşılanan talepler

    Göktürk-2 uydu görüntüleri ile halihazırda TSK'nın ihtiyaçları, sivil kurum ve kuruluşların ise afet ve acil durum uydu görüntü talepleri ile üniversitelerin akademik çalışmalar kapsamındaki talepleri ücretsiz olarak karşılanıyor."

    Göktürk-2, uzaydaki görevine 10 yıldır devam ediyor #2


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