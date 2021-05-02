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    Göktürk uydusu, Van Gölü fotoğrafını çekti

    Göktürk uydusu, Van Gölü fotoğrafını çekti

    Göktürk tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, MSB resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşım büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 08:20
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 08:26
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    Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kilometre taşlarından biri olan Göktürk uydusu, Dünya coğrafyasından yeni görseller vermeye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden Göktürk uydusu tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafını paylaştı.

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)’nın da etiketlendiği paylaşıma, “Geçtiğimiz günlerde NASA’nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü’ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk’ün objektifinden bakalım... Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz.” notu düşüldü.

    Yapılan paylaşım, kısa sürede kullanıcıların beğenesini topladı.

    Göktürk uydusu, Van Gölü fotoğrafını çekti #1

    OYLARIN ÇOĞUNU ALMIŞTI

    NASA’nın düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci seçilmişti.

    Göktürk uydusu, Van Gölü fotoğrafını çekti #2

    Göktürk uydusu, Van Gölü fotoğrafını çekti #3

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