Gökyüzü Gözlem Şenliği korona nedeniyle ertelendi

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Şenliği, bu sene koronavirüs nedeniyle yapılamayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar birçok etkinlik yapılamamıştı.

Salgın nedeniyle yapılamayacak etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Şenliği, koronavirüs salgınına ilişkin risk faktörünü artıracağı endişesiyle bu yıl iptal edildi.

22 AĞUSTOS'TA ANTALYA'DA YAPILACAKTI

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır düzenlenen ve bu sene 20-23 Ağustos'ta Antalya'daki TUG Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne komşu, 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te yapılması planlanan Gökyüzü Gözlem Şenliği, gelecek sene düzenlenecek.

KATILIM HAKLARI GELECEK YIL GEÇERLİ OLACAK

Çekilişle etkinliğe katılma şansı elde eden katılımcıların hakları, 2021'de yapılması planlanan şenlik için saklı tutulacak.

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 2019'da ilk defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayelerinde, geçmiş yıllara göre katılımcı sayısı 4 kattan fazla artırılarak binin üzerinde kişiyle düzenlenmişti.

Türkiye'nin en kapsamlı gökyüzü gözlem şenliği olan etkinlikte, bu yıl ilk kez uluslararası katılımcıların da ağırlanması planlanıyordu.