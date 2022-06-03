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    Gökyüzünde beş gezegen aynı çizgide görülebilecek

    Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin özel bir hizalanmayla bu sabahtan itibaren gökyüzünde çıplak gözle görülebileceği açıklandı.
    • 03.06.2022 - 14:43
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    Gökyüzünde beş gezegen aynı çizgide görülebilecek

    Güneş sisteminin gezegenleri, bugünden itibaren düzgün bir çizgide hizalanmış görülecek. Nadir yaşanan olay, Türkiye'nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre'den gözlemlenebilecek.

    AA'nın aktardığına göre, bugün Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında Güneşten uzaklıklarına göre sıralandı. Gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.

    En iyi zaman 24 Haziran

    Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor.

    İnsan gözüyle görülebilen büyük gezegensel hizalanmalar, 2005 yılından beri sadece 3 kez meydana geldi.

    Gezegenler gerçekte uzayda fiziksel olarak hizalanmıyorlar, hizalanma Dünya'dan bakış açısına göre gelişiyor.

    gezegen


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