Gökyüzünde beş gezegen aynı hizaya geldi Jüpiter, Merkür, Venüs, Uranüs ve Mars, 25-30 Mart tarihlerinde gökyüzünde hizalanacak. Bu olayın bir sonraki gerçekleşme tarihi ise 2040.

ensonhaber.com

Mart ayının sonunda gerçekleşecek olan gezegen geçit törenini kaçırmayın. Jüpiter, Merkür, Venüs, Uranüs ve Mars, 25-30 Mart gecelerinde Ay'ın yanında bir yay oluşumunda hizalanacak.

Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs ve Mars, dün gece itibarıyla Ay ile aynı hizada yan yana dizildi.

Birkaç gün boyunca çıplak gözle de takip edilebilecek bu olay gezegenlerin geçit töreni olarak tanımlanıyor.

Dün akşam Güneş’in batmasının ardından gökyüzünde görülebilen bu sıralama, açık bir havada ve şehir ışıklarından uzakta daha net bir şekilde seçilebiliyor.

Gezegenler nasıl gözlemlenir

NASA'da görevli astronom Bill Cooke, bu gezegenlerin sıralandığını görmek için Dünya'nın herhangi bir yerinde gün batımından hemen sonra ufkun batısına bakmak gerektiğini dile getirdi.

Beş gezegeni aynı anda gözlemlemek istiyorsanız, bazı kurallara uymanız gerekiyor.

Muhtemelen bu gezegenlerden bazılarını şehirlerden görebilirsiniz. Venüs, Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzündeki en parlak üçüncü nesne olduğu için çıplak gözle görülmesi en kolay olan gezegen olacak.

Şehirden uzak karanlık bölgeleri tercih edin

Ancak, Uranüs ve Merkür gibi bazı diğer gezegenleri görmek daha zor olabilir. Gün batımından önce şehir ışıklarından uzaklaşarak, gökyüzünün karanlık olduğu bir yere giderek gözlem yapabilirsiniz.

Gezegenlerin çoğunun çıplak gözle görülebilmesi gerekirken, Uranüs'ü görmek ve beş gezegenin tam geçişini elde etmek için muhtemelen dürbünlere, hatta bir teleskopa ihtiyacınız olacak.

Gezegenleri tanımlamanın kolay bir yolu, size her gezegenin gece gökyüzünde tam olarak nerede olduğunu gösteren Sky Tonight veya SkySafari gibi bir astronomi uygulamalarından yardım almaktır.

Güneş ufkun altına battıktan kısa bir süre sonra batıya bakın. Gökyüzünde, Güneş'in yeni battığı yerde, Jüpiter ve Merkür yan yana görünecek.

Gözden Kaçmasın Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta gezegen keşfedildi Haberin Detayları

Azalan güneş ışığı, çıplak gözle görmelerini zorlaştırabilir. Bu nedenle, ilk başta onları göremezseniz, dürbünü deneyin. Dürbünle bakarak gözlerinize potansiyel olarak zarar vermemek için Güneş'in ufkun altında olduğundan emin olun.