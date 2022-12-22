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    Google, 2021'de 15 milyar litre su harcadı

    Google’ın dünya çapındaki veri merkezleri, soğutma için geçen yıl 15 milyardan fazla su tüketti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:44
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    Google, 2021'de 15 milyar litre su harcadı

    ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın dört bir yanında bulunan veri merkezlerinde milyarlarca litrelik su kullanıyor.

    Açıklanan verilere göre, 2021 yılında dünyadaki Google veri merkezlerinin tükettiği su miktarı 15 milyar litreden fazla.

    Google, en çok ABD'de su kullanıyor

    Şirket, yalnızca ABD'de 15 milyar litrelik suyun yüzde 80'ini kullandı. Kalan yüzde 20'lik kısım ise diğer ülkelere dağıldı.

    Rapor ayrıca, tesislerin su kullanımlarınım beş yıl içinde neredeyse üç katına çıktığını gösteriyor.

    Deniz suyu dahil değil

    Google, aynı zamanda veri merkezlerini soğutmak için deniz suyundan da faydalanıyor. Ancak 15 milyar litrelik rakama deniz suları dahil edilmedi. Bu da Google'ın aslında çok daha fazla su kullandığı anlamına geliyor.

    google


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