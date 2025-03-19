Google, 31 dilde konuşan yeni yapay zeka ses modelini tanıttı

Haber Merkezi

Google, üretken yapay zeka alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, metin, resim ve diğer içeriklerin üretimi için kullanılan metin tabanlı arayüzlerin yanı sıra, sesli yapay zeka alanında da önemli bir ilerleme kaydediyor.

Bu kapsamda, Google, konuşmadan metne ve HD metinden konuşmaya modellerini içeren Chirp 3'ü önümüzdeki haftadan itibaren Vertex AI geliştirme platformuna ekleyeceğini duyurdu.

Bu hamle, sesli asistanlar, sesli kitaplar ve videolar için destek temsilcileri gibi çeşitli alanlarda yeni nesil uygulamaların geliştirilmesinin önünü açacak.

CHIRP 3'ÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz hafta, Google, Chirp 3'ün 31 dil için sekiz yeni ses sunacağını duyurmuştu. Bu, kullanıcıların farklı dillerde ve tonlarda sesli içerikler oluşturabilmesine olanak tanıyacak.

Platformun kullanım alanları arasında sesli asistanlar, sesli kitaplar ve videolar için seslendirmeler gibi çeşitli uygulamalar bulunuyor.

Ancak, kötüye kullanımı önlemek amacıyla Chirp 3'ün kullanımına bazı kısıtlamalar getirilecek. Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, güvenlik ekipleriyle birlikte bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

YAPAY ZEKA SES TEKNOLOJİLERİNDE REKABET KIZIŞIYOR

Google'ın bu adımı, yapay zeka ses teknolojileri alanındaki rekabeti daha da kızıştırıyor.

ElevenLabs gibi girişimlerin büyük yatırımlar alması, bu alandaki potansiyeli gözler önüne seriyor.

Chirp 3'ün, diğer yapay zeka ses modelleriyle rekabet edebilecek düzeyde "insan" sesleri üretip üretemeyeceği merak konusu.

Ancak, DeepMind CEO'su Demis Hassabis'in belirttiği gibi, bu alandaki gelişmeler uzun vadeli bir süreç gerektiriyor.

VERTEX AI PLATFORMUNUN ÖNEMİ

Google, Vertex AI platformunu 2021 yılında geliştiricilerin bulutta makine öğrenimi hizmetleri oluşturması için kullanıma sunmuştu.

Bu platform, OpenAI'nin GPT hizmetlerinin popülerleşmesiyle birlikte yapay zeka alanındaki rekabette önemli bir rol oynuyor.

Geliştiriciler, Vertex AI'yı veri sınıflandırma, model eğitimi ve model kurulumu gibi çeşitli amaçlarla kullanabiliyor.