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    Google, AB'nin 4 milyar euroluk cezasına itiraz etti

    Google, Avrupa Birliği Komisyonu'nun uyguladığı 4 milyar euronun üzerinde rekor seviyedeki para cezasını onayan mahkeme kararını temyize götürdü.
    • 02.12.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:25
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    Google, AB'nin 4 milyar euroluk cezasına itiraz etti

    Avrupa Birliği (AB), 2018'de Google'a, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar euro para cezası vermişti.

    Ayrıca AB, 2019 yılında da reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euroluk daha ceza kesmişti.

    Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

    Google, rekor cezaya itiraz etti

    AA'nın haberine göre Google, Android işletim sisteminin rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmeden ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı para cezasını bir miktar indirerek onayan AB Genel Mahkemesi kararını en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'nda temyize taşıdıklarını bildirdi.

    Açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın dava dosyasında yasal açıklığa kavuşturmasını gerektiren alanlar olduğuna işaret edildi.

    google


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