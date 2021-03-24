Google, Android uygulamalardaki çökme sorununu çözdü

Google, dünya genelinde birçok Android telefonda uygulamaların çökmesine neden olan sorunu giderdiğini açıkladı.

Son günlerde Android akıllı telefon kullanıcıları, bazı uygulamaların zaman zaman kendiliğinden çöktüğünü rapor ediyordu.

Android telefonlara ön yüklü bir şekilde gelen "Android System WebView" uygulamasından kaynaklı söz konusu sorun, yapılan son güncellemeden kaynaklıydı.

Sorun yaşayan kullanıcıların WebView'ın son güncellemesini kaldırabileceklerini söyleyen Google mühendisleri, düzeltmenin yapılmasının ardından yeni bir güncelleme yayınlanacağını ve sorunu çözeceklerini söylemişti.





ÇÖKME SORUNU DÜZELTİLDİ

Google, dünya genelinde birçok Android telefonda uygulamaların çökmesine neden olan sorunu giderdiğini açıkladı.

Çözüm için Google'ın uygulama mağazası Google Play'de Android System WebView ve Google Chrome tarayıcısının güncellenmesi gerekiyor.

Öncelikle Google Play Store'a gidin ve arama kısmına "Android Sistem WebView" yazın. Buradan uygulamayı güncellemeyi veya kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin. Eğer herhangi bir güncelleme görümüyorsanız, arka planda uygulama otomatik olarak güncellenmiş olabilir.

Aynı işlemi Google Chrome tarayıcısı için de uyguladıktan sonra çökme sorunlarından tamamen kurtulmuş olacaksınız.



