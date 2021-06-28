Google, arama sonuçları güvenilir olmadığında kullanıcıları uyaracak

Google, gündemi yakından takip eden kullanıcılar için arama sonuçlarının güvenilirliği hakkında kullanıcıları bilgilendireceğini açıkladı.

Dünyanın en popüler arama motoru Google, arama sonuçlarında daha iyi bir deneyim sunmak için çeşitli yenilikler hayata geçiriyor.

Son zamanlarda arama sonuçlarında gösterilen, ancak yeterince güvenli olmayan içerikler için Google harekete geçti.

ABD'li şirket, son dakika haberlerine ve gündeme yeni gelen konulara bakan kullanıcılara, arama sonuçlarının güvenilirliği hakkında uyarı göstereceğini açıkladı.

Google Arama Halkla İlişkiler Temsilcisi Danny Sullivan, "Sistemlerimizi, hızla gelişen konulara bazı kaynakların henüz ilgi göstermediğini tespit etmesi için eğittik. Artık daha fazla kaynaktan daha fazla bilgi mevcut olduğunda tekrar kontrol etmenin en iyisi olabileceğini belirten bir bildirim göstereceğiz." dedi.

HABERLER FARKLIYSA KULLANICI UYARILACAK

Google, içerikte geçen bilgileri doğrularken fact-checking yöntemini kullanacak. Yani bir haber çıktığında birden fazla site taranacak ve sitelerde yer alan bilgiler birbirlerinden farklıysa, kullanıcıların karşısına yukarıdaki uyarı çıkacak.

Birçok siteyi kullanarak doğrulama yapacak olan Google, son dakika haberlerini doğrulamak konusunda sorun yaşayabilir. Bunun da arama motorunun aslında doğru olan bir haberi, riskli şeklinde kullanıcılara sunmasına sebep olabileceği düşünülüyor.

Şu anda sadece ABD'de İngilizce yapılan arama sonuçlarında denenen özelliğin, gelecek aylarda diğer ülkelerde de uygulamaya konması hedefleniyor.