Google, arama sonuçlarında Instagram ve TikTok videolarını gösterecek

Google, aramalar için test ettiği yeni bir özellikle, arama sonuçlarının üst kısmında Instagram ve TikTok videolarını göstermeyi planlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, yeni yıl ile birlikte arama sonuçlarını daha da zenginleştirmenin peşinde. Halihazırda YouTube videolarını arama sonuçlarında gösteren Google, şimdi de Instagram ve TikTok videolarına da aynı şeyi yapmayı planlıyor.

Test edilen yeni özellikle birlikte şirket, mobil arama sonuçlarının üst kısmında Instagram ve TikTok videolarına da yer verecek. Böylelikle sosyal medyanın en güçlü temsilcileri, Google ile entegre olacak.

Şu an için belirli kullanıcılarla test edilen özelliğin, ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.





GOOGLE DOĞRULADI

İlk olarak birkaç yazılımcı tarafından tespit edilen yeni özellik, ortaya çıkmasının ardından Google tarafından da doğrulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Google sözcüsü, böyle bir özelliğin gelecekte kullanıma sunulacağını, ancak şu an için erken olduğunu söyledi.