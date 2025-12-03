Google Arama'nın yapay zeka modu Türkiye'de erişime açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, arama deneyimini dönüştüren "Yapay Zeka Modu" özelliğini yaptığı son güncellemeyle birlikte Türkiye dahil 200'den fazla ülkede kullanıma sundu.

Bu yeni mod, web üzerindeki çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilerle kullanıcılara çok daha ayrıntılı ve kapsamlı cevaplar veriyor.

GOOGLE'IN EN GÜÇLÜ ARAMA DENEYİMİ

Google'ın en güçlü yapay zeka destekli arama deneyimi olarak tanımlanan bu özellik, sorulan soruları alt konulara bölerek her birini aynı anda tarayabiliyor.

Kullanıcılar ek sorular sorarak veya sunulan faydalı bağlantıları kullanarak konuları daha derinlemesine inceleme fırsatı buluyor.

Sistem, gelişmiş akıl yürütme yetenekleri sayesinde standart "Yapay Zeka Bakışı" özelliğinin ötesine geçerek web'i keşfediyor ve en alakalı içerikleri buluyor.

Yanıtların doğruluğunu artırmak amacıyla yüksek kaliteli web içeriklerinden destek alınıyor.

YAKINDA GOOGLE.COM'A DA GELECEK

Google, yapay zeka destekli bir yanıtın kalitesinden emin olamadığı durumlarda kullanıcılara bir dizi web bağlantısı sağlayarak yönlendirme yapıyor.

Şu an için sadece özel bir sayfa üzerinden erişilebilen bu modun, yakında Google uygulamasına ve doğrudan Google.com'a entegre edilmesi planlanıyor.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Yapay Zeka modunu kullanabilirsiniz.

Google Yapay Zeka modu