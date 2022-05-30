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    Google Asistan'a ses tanıma özelliği geliyor

    Google Asistan'a, kullanıcıların sesini tanıması için yeni bir özellik geleceği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:04
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    Google Asistan'a ses tanıma özelliği geliyor

    Google tarafından geliştirilen ve 2016 yılında resmi olarak tanıtılan Google Asistan, hemen hemen bütün akıllı telefonlarda bulunuyor.

    Aynı zamanda Türkçe olarak da hizmet veren uygulama, Google'ın en popüler servisleri arasında gösteriliyor.

    Ses tanıma özelliği geliyor

    Google Asistan, yeni gelecek olan özellikle tıpkı Apple'ın Siri'si gibi kullanıcıların sesini tanıyabilecek.

    Ses tanıma özelliği sayesinde uygulama, yalnızca o kişinin sesini duyunca devreye girecek.

    google asistan

    Kayıtlar cihazlarda depolanacak

    Öte yandan, Google Asistan'ın Android'deki son sürümlerinde yer alan bilgilere göre uygulama, söylenenleri daha iyi tanımaya yardımcı olmak için ses kayıtlarını kullanıcının cihazında depolamaya başlayacak.

    Bu durum, kullanıcı verilerini Google sunucularına göndermeden cihazdaki modelleri geliştirmek için kullanılacağı anlamına geliyor.


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