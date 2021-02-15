Google, Avustralyalı haber kuruluşlarına ödeme yapmayı kabul etti

Google, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı.

Avustralya hükümetinin geçtiğimiz yıl aldığı karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

Google Avustralya genel müdürü Mel Silva, söz konusu yasa teklifinin “uygulanamaz” olduğunu belirterek, ülkeden çekilebileceğini açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, Google'ın ülkeden çekilmesi halinde, boşluğun Microsoft'la doldurulabileceğini söylemişti.

GOOGLE VE AVUSTRALYA ANLAŞTI

Avustralyalı bakanlar ve medya temsilcileri, Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai ile hafta sonu bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmeler neticesinde Avustralya hükümetinin istediği oldu. Google, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı.

Anlaşma neticesinde Google, "Google Haberler" platformunda yayınladığı içerik başına Seven West Media'ya ödeme yapacak.

Açıklamada, Google'ın medya şirketine ne kadar ödeme yapacağına dair bilgi verilmedi, ancak Seven West Media, anlaşmanın netlik kazanmasının ardından 30 gün içinde daha detaylı açıklama yapılacağını belirtti.

Öte yandan, Seven West Media'nın ülkedeki rakibi olan "Nine Entertainment" medya şirketi, anlaşmanın değerinin yıllık 23 milyon dolar olduğunu iddia etti.

Google Avustralya Direktörü Mel Silva da Seven West Media'nın "Google News Showcase" olarak adlandırılan projeye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orijinal, güvenilir ve kaliteli gazeteciliği desteklemekten gurur duyduklarını vurgulayan Silva, bu ortaklığın Google için değerli bir yatırım olduğunu belirtti.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95’ini elinde tutarken, ikinci sıradaki Bing’in pazar payı ise yüzde 3,7.

GOOGLE, YALNIZCA KALİTELİ İÇERİKLERE ÖDEME YAPACAK

Google News Showcase programına dahil olan yayın kuruluşları, elbette tüm haberler için ücret alamayacak. Google CEO'su Sundar Pichai, en iyi çevrimiçi haber deneyimi için yüksek kaliteli içeriklere odaklanacaklarını açıklamıştı.

Yayıncıların oluşturdukları kaliteli içerikler, ayrı bir başlık altında kullanıcılara sunulacak. Google'ın bu hizmeti, gelecekte Google Haberler'in android ve iOS uygulamalarının içerisine eklenecek.