Google, bir uygulamasını daha kapatma kararı aldı

Google, bir uygulamasını daha kapatma kararı aldı

Google, bir zamanların popüler müzik uygulaması "Play Müzik"i kademeli olarak kapatacağını açıkladı.

Android işletim sistemi için Google tarafından geliştirilen bir müzik akışlı hizmet ve çevrimiçi müzik kütüphanesi olan Google Play Müzik, artık yolun sonuna geldi.

Piyasada birçok müzik uygulamasının bulunması zaman içinde Google Play Müzik'in popülerliğini kaybetmesine neden olmuştu. Şirket, uygulamayı ilk olarak Yeni Zelanda ve Güney Afrika'daki kullanıcılar için eylül ayında kapatacak.

EKİMDE TAMAMEN KAPANIYOR

Ekim ayına geldiğimizde ise uygulamayı tüm ülkelerde kapatacak Google, medya aktarımları için kullanıcılara aralık ayına kadar izin verecek.

Birkaç ay önce kullanıcıların Play Müzik'teki kütüphanelerini YouTube Müzik'e aktarmalarına izin veren Google, aslında bu kapatmanın sinyallerini o zamandan vermişti.

Beklenen ilgiyi görmeyen Google Plus hizmetinin fişini aylar önce çeken Google, böylelikle bir uygulamasını daha tarihin tozlu raflarına kaldırmış oldu.