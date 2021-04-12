Google çalışanlarından şirkete mektup: Tacizcileri korumayın

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in çalışanları, teknoloji devinin iş yerindeki tacizcileri korumayı bırakmasını istiyor.

500’den fazla Alphabet çalışanı, açık mektup imzalayarak Google’dan hakkında taciz iddiası olanları korumamasını talep etti.

CEO Sundar Pichai'e hitaben yazılan ve 9 Nisan'da internette yayınlanan açık mektupta, iki talepte bulunuldu.

Çalışanların istediği birinci talep, çalışanlara tacizde bulunduğu tespit edilen kişilerin bir ekibi ya da kişiyi yönetmekten men edilmesi.

İkinci talep olarak çalışanlar, tacizde bulunan kişilerin başka bir ekibe transfer edilmemesini ve çalışanların tacizcilerle birlikte çalışmak zorunda kalmamasını istiyor.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bir Google sözcüsü, yaptığı açıklamada, şirketin bu sorunun öneminin farkında olduğunu, endişelerini bildiren işçileri desteklemek ve korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sözcü, şirketin şikayetleri araştırdığını ve ispat edilmiş iddialara karşı harekete geçtiğini sözlerine ekledi.

Daha önce Google'da yazılım mühendisi pozisyonunda çalışan Emi Nietfeld, kendisini taciz eden adamla birebir görüşmeye zorlandığını ve ofiste yanına oturmak zorunda kaldığını söylemişti.

Ayrıca Nietfield, bu durumu insan kaynaklarına bildirdiği halde durumun değişmediğini söylüyor.

ANDROID KURUCUSU CEZA ALMIŞTI

Son yaşanan olaylardan sonra akıllara 2018 yılında yaşanan taciz skandalı geldi. Şu anda Google'ın bünyesinde bulunan Android’in kurucularından Andy Rubin, ciddi iddialarla taciz suçlaması almasına rağmen 90 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Bu iddialar gün ışığına çıktığında ise, 20 bin Google çalışanı şirketin bu durumu ele alış şeklini protesto etmişti.