Google Chrome, daha fazla özelleştirme seçeneği sunacak Google’ın internet tarayıcısı Chrome, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre özelleştirebilme yapabilmesi için yeni bir yan panel getirecek.

ensonhaber.com

Google Chrome, RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

Chrome'a yeni yan panel geliyor

Google, kullanıcıların tarayıcılarının görünümünü kişiselleştirebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir yan paneli kullanıma sundu.

Söz konusu yeni yan panel; arka plan resmini, temayı ve renkleri değiştirme gibi çeşitli seçenekleri kapsıyor.

Yeni yan panele ulaşmak için Chrome’da yeni bir sekme açmanız ve sağ alt köşede bulunan “Chrome’u Özelleştir” simgesine tıklamanız yeterli.