Google Chrome için acil bir güncelleme yayınlandı

Google Chrome için acil bir güncelleme yayınlandı

Milyarlarca kullanıcısı bulunan Google'ın internet tarayıcısı Chrome'da önemli bir güvenlik açığı keşfedildi.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Yeni güncelleme yayınlandı

Arama devi Google, Chrome tarayıcısı için acil bir güncelleme yayınladı. Windows için 104.0.5112.102/101 ve macOS/Linux için 104.0.5112.101 numaralı sürüm, bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak istismar edilen oldukça ciddi bir sıfır gün güvenlik açığını kapatıyor.

CVE-2022-2856 referans numaralı açık Google Tehdit Analiz Grubu'ndan güvenlik uzmanları Ashley Shen ve Christian Resell tarafından keşfedildi.

Yüksek önem düzeyi atanan açık, kötü amaçlı siteler aracılığıyla kurbanın bilgisayarında rastgele kod yürütmesine imkan tanıyor.

Chrome nasıl güncellenir

Chrome belirli aralıklarla otomatik güncellemeler yayınlıyor. Ancak kullanıcıların, birkaç güvenlik güncellemesinin birden geldiği bu periyotları beklemesine gerek yok.

Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.