Petrol
95.45
-1.31%
Euro
18.1377
-0.10%
Dolar
18.1206
0.19%
Altın
1.012
-0.33%
Borsa
3035
0.47%
Bitcoin
388.644
-0.82%
BTXN Coin
5.53
-2.64%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Google Chrome için acil bir güncelleme yayınlandı

    Milyarlarca kullanıcısı bulunan Google'ın internet tarayıcısı Chrome'da önemli bir güvenlik açığı keşfedildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google Chrome için acil bir güncelleme yayınlandı

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

    Yeni güncelleme yayınlandı

    Arama devi Google, Chrome tarayıcısı için acil bir güncelleme yayınladı. Windows için 104.0.5112.102/101 ve macOS/Linux için 104.0.5112.101 numaralı sürüm, bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak istismar edilen oldukça ciddi bir sıfır gün güvenlik açığını kapatıyor.

    chrome

    CVE-2022-2856 referans numaralı açık Google Tehdit Analiz Grubu'ndan güvenlik uzmanları Ashley Shen ve Christian Resell tarafından keşfedildi.

    Yüksek önem düzeyi atanan açık, kötü amaçlı siteler aracılığıyla kurbanın bilgisayarında rastgele kod yürütmesine imkan tanıyor.

    Chrome nasıl güncellenir

    Chrome belirli aralıklarla otomatik güncellemeler yayınlıyor. Ancak kullanıcıların, birkaç güvenlik güncellemesinin birden geldiği bu periyotları beklemesine gerek yok.

    Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül
    Gündem

    Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül

    Gaziantep'teki kazaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı
    Gündem

    Gaziantep'teki kazaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı

    Görüş Bildir