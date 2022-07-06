Petrol
104.54
1.72%
Euro
17.5562
0.51%
Dolar
17.2432
1.59%
Altın
976.44
1.41%
Borsa
2389
0.00%
Bitcoin
346.639
4.68%
BTXN Coin
6.59
-1.19%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Google Chrome kullanıcılarını tehlikeye atan bir güvenlik açığı bulundu

    Milyarlarca kullanıcısı bulunan Google'ın internet tarayıcısı Chrome'da önemli bir güvenlik açığı keşfedildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google Chrome kullanıcılarını tehlikeye atan bir güvenlik açığı bulundu

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

    Chrome'da yeni güvenlik açığı

    ısı Google Chrome'da çok önemli bir sıfır gün güvenlik açığı tespit edildiği açıklandı. Google tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu güvenlik açığının kapatılmasını sağlayan güncellemenin yayınlandığı belirtildi.

    Eğer Google Chrome kullanıyorsanız, internet tarayıcısının Windows sürümünü güncellemenizde fayda var.

    chrome

    Gelen bilgilere göre, söz konusu güvenlik açığı güvenlik açığı programların kilitlenmesine ve hedef bilgisayarda rastgele kod çalıştırılmasına izin veriyordu.

    Chrome nasıl güncellenir

    Chrome belirli aralıklarla otomatik güncellemeler yayınlıyor. Ancak kullanıcıların, birkaç güvenlik güncellemesinin birden geldiği bu periyotları beklemesine gerek yok.

    Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.


    İlginizi Çekebilir

    Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
    3. Sayfa

    Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü

    Bodrum'da bayram yoğunluğu başladı
    Gündem

    Bodrum'da bayram yoğunluğu başladı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir