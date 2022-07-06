Google Chrome kullanıcılarını tehlikeye atan bir güvenlik açığı bulundu

Milyarlarca kullanıcısı bulunan Google'ın internet tarayıcısı Chrome'da önemli bir güvenlik açığı keşfedildi.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Chrome'da yeni güvenlik açığı

ısı Google Chrome'da çok önemli bir sıfır gün güvenlik açığı tespit edildiği açıklandı. Google tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu güvenlik açığının kapatılmasını sağlayan güncellemenin yayınlandığı belirtildi.

Eğer Google Chrome kullanıyorsanız, internet tarayıcısının Windows sürümünü güncellemenizde fayda var.

Gelen bilgilere göre, söz konusu güvenlik açığı güvenlik açığı programların kilitlenmesine ve hedef bilgisayarda rastgele kod çalıştırılmasına izin veriyordu.

Chrome nasıl güncellenir

Chrome belirli aralıklarla otomatik güncellemeler yayınlıyor. Ancak kullanıcıların, birkaç güvenlik güncellemesinin birden geldiği bu periyotları beklemesine gerek yok.

Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.