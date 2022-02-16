Google, Chrome OS sürümünü bilgisayarlara getiriyor

Google, Chrome OS Flex adlı yeni bir Chrome OS sürümüne erken erişimi duyurdu. Yeni sürüm, özellikle eski PC'lere hayat verecek.

ABD'li teknoloji devi Google, özellikle yavaş çalışan bilgisayarları Chromebook'a dönüştürecek yeni bir işletim sistemi sürümü duyurdu.

Chrome OS Flex adlı yeni bir Chrome OS sürümüne erken erişimi duyuran şirket, bu sayede eski bilgisayarlara hafif ve hızlı çalışan bir işletim sistemi sunacak.

DAKİKALAR İÇİNDE KURULUM

İşletmeler ve okullar için tasarlanan Chrome OS yeni sürümü, eski PC'lerde ve Mac'lerde çalışacak şekilde tasarlandı. Google'ın blog gönderisine göre işletim sistemi, dakikalar içinde bilgisayarlara kurulabilecek.

Google, Chrome OS Flex'in bir Chromebook'taki Chrome OS ile aynı görüneceğini ve benzer özellikler sunacağını açıkladı.

Her zaman açık Google Asistan ve Android telefon senkronizasyonu dahil tüm Chromebook özellikleri eski PC'lere gelecek.

Bir Google temsilcisi, Google’ın şu anda Google Play Store ve Android uygulamalarını Chrome OS Flex’e ekleme planı olmadığını açıkladı.

Google, Chrome OS Flex ile bilgisayarını işletim sisteminin son sürümüne güncelleyemeyen veya cihazları değiştirmek için yeterli bütçeye sahip olmayan kullanıcıları hedef alacak.

Chrome OS Flex'i kendiniz denemek istiyorsanız, Chrome Enterprise web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İşletim sisteminin hala erken erişim modunda olduğunu ve bu nedenle hatalarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.