Euro
15.53
0.52%
Dolar
13.63
0.30%
Altın
814.08
0.46%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
601.667
0.35%
BTXN Coin
37.83
0.82%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Google, Chrome OS sürümünü bilgisayarlara getiriyor

    Google, Chrome OS Flex adlı yeni bir Chrome OS sürümüne erken erişimi duyurdu. Yeni sürüm, özellikle eski PC'lere hayat verecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google, Chrome OS sürümünü bilgisayarlara getiriyor

    ABD'li teknoloji devi Google, özellikle yavaş çalışan bilgisayarları Chromebook'a dönüştürecek yeni bir işletim sistemi sürümü duyurdu.

    Chrome OS Flex adlı yeni bir Chrome OS sürümüne erken erişimi duyuran şirket, bu sayede eski bilgisayarlara hafif ve hızlı çalışan bir işletim sistemi sunacak.

    DAKİKALAR İÇİNDE KURULUM

    İşletmeler ve okullar için tasarlanan Chrome OS yeni sürümü, eski PC'lerde ve Mac'lerde çalışacak şekilde tasarlandı. Google'ın blog gönderisine göre işletim sistemi, dakikalar içinde bilgisayarlara kurulabilecek.

    Google, Chrome OS Flex'in bir Chromebook'taki Chrome OS ile aynı görüneceğini ve benzer özellikler sunacağını açıkladı.

    Her zaman açık Google Asistan ve Android telefon senkronizasyonu dahil tüm Chromebook özellikleri eski PC'lere gelecek.

    chrome os

    Bir Google temsilcisi, Google’ın şu anda Google Play Store ve Android uygulamalarını Chrome OS Flex’e ekleme planı olmadığını açıkladı.

    Google, Chrome OS Flex ile bilgisayarını işletim sisteminin son sürümüne güncelleyemeyen veya cihazları değiştirmek için yeterli bütçeye sahip olmayan kullanıcıları hedef alacak.

    Chrome OS Flex'i kendiniz denemek istiyorsanız, Chrome Enterprise web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

    İşletim sisteminin hala erken erişim modunda olduğunu ve bu nedenle hatalarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.


    İlginizi Çekebilir

    ABD'den çağrı: Belarus ve Moldova'ya seyahat etmeyin
    Dünya

    ABD'den çağrı: Belarus ve Moldova'ya seyahat etmeyin

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    İstanbul'da güneşli hava sahilleri doldurdu
    3. Sayfa

    İstanbul'da güneşli hava sahilleri doldurdu

    Görüş Bildir