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    Google Chrome tarayıcısında kritik açık keşfedildi

    Google Chrome tarayıcısında kritik bir açık keşfedildi. Hackerların bu durumdan faydalanmaması için güncelleme yapılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:54
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    Google Chrome tarayıcısında kritik açık keşfedildi

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

    CHROME'DA KRİTİK AÇIK

    Google yayınladığı acil durum uyarısında, Chrome tarayıcısının kritik bir açığa sahip olduğunu ve her an siber saldırı gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

    CVE-2022-1096 olarak tanımlanan bu açık, javaScript motoru içerisinde yer alıyor ve hacker grupları tarafından biliniyor.

    Google’ın bugüne kadar tek bir açık için acil durum ilan etmediğini düşünürsek, durum oldukça kritik olabilir.

    chrome

    Google, açığın nasıl kullanıldığı ve nelere sebebiyet verdiği hakkında herhangi bir detay vermese de kullanıcıların Chrome tarayıcısını 99.0.4844.84 numaralı sürüme güncellemesi gerekiyor.

    Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.


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