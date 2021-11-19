Google Chrome, Windows 7'ye veda ediyor

Google, Windows 7 işletim sistemini kullananlar için Chrome desteğinin ne zaman kesileceğini açıkladı.

2009 yılında Microsoft tarafından çeşitli bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi, geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.

Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı son güncelleme ile artık Windows 7 işletim sistemi kullanan bilgisayarlara destek vermeyi kesmişti.

Bunun yanı sıra; Windows 11 sürümünün piyasaya sürülmesi nedeniyle artık uygulamalar da Windows 7 desteğini sonlandırma kararı alıyor.

2023'TE CHROME DESTEĞİ KESİLECEK

Google, Windows 7 için Chrome desteğini 15 Ocak 2022 tarihine kadar uzattığını duyurmuştu. Yeni bir açıklama daha yapan şirket, bu tarihi 15 Ocak 2023 tarihine kadar uzattı.

Google’a göre kurumsal Chrome kullanıcılarının yüzde 78’i Windows 10 ve 11'e geçişini tamamlasa da yüzde 21’i halen emekliye ayrılmış Windows 7 işletim sistemiyle yoluna devam ediyor.

Yeni alınan karar ile kurumsal müşterilerinin üzerindeki iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.