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    Google Chrome, Windows 7'ye veda ediyor: İlk uyarılar yapıldı

    Google, Windows 7 işletim sistemini kullananlar için Chrome desteğini kesiyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 11:18
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    Google Chrome, Windows 7'ye veda ediyor: İlk uyarılar yapıldı

    2009 yılında Microsoft tarafından çeşitli bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi, geçtiğimiz yıllarda yolun sonuna gelmişti.

    Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı son güncelleme ile artık Windows 7 işletim sistemi kullanan bilgisayarlara destek vermeyi kesmişti.

    Bunun yanı sıra; Windows 11 sürümünün piyasaya sürülmesi nedeniyle artık uygulamalar da Windows 7 desteğini sonlandırma kararı alıyor.

    Chrome desteği 2023'te kesilecek

    Google, Windows 7 için Chrome desteğini 15 Ocak 2023 tarihinde sona erdirecek. Bu tarihten sonra Chrome, her ne kadar Windows 7'de çalışmaya devam edecek olsa da güvenlik ve özellik güncellemelerini alamayacak.

    chrome

    Google’a göre kurumsal Chrome kullanıcılarının yüzde 78’i Windows 10 ve 11'e geçişini tamamlasa da yüzde 21’i, halen emekliye ayrılmış Windows 7 işletim sistemiyle yoluna devam ediyor.

    Yeni alınan karar ile kurumsal müşterilerinin üzerindeki iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.

    Google uyarılara başladı

    Windows 7'de Chrome kullananlar,Gelecekteki Google Chrome güncellemelerini almak için Windows 10 veya sonraki bir sürüme ihtiyacınız olacak. Bu bilgisayar Windows 7 kullanıyor. uyarısını almaya başladı.


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