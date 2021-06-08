Google Chrome, zararlı uzantılar hakkında uyaracak

Google Chrome, güvenilir olmayan bir uzantı indirmeye çalışan kullanıcıların karşısına uyarı mesajı çıkaracak.

Uzantılar ve eklentiler, tarayıcınızdan daha verimli bir şekilde faydalanmanızı ve ekstra özellikler kazanmanızı sağlıyor. Ancak kötü niyetli kişiler, bilgisayarınıza sızmak ve bilgilerinizi ele geçirmek için bu uzantılardan sıkça yararlanıyor.

Google Chrome, güvenlik odaklı yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Popüler internet tarayıcısı, artık kullanıcıları şüpheli uzantılar hakkında uyaracak.

Chrome Web Mağazası'ndan yeni bir uzantı yüklerken ek koruma sağlayacak yeni özellik, bazı kullanıcılar için şimdiden kullanıma sunuldu.

UYARI PENCERESİ BELİRECEK

Google Chrome, güvenilir olmayan bir uzantı indirmeye çalıştığınızda "dikkatli davranmanız" gerektiğini belirten bir uyarı penceresi görüntüleyecek. Uzantıların güvenilir kabul edilmesi için Google'ın Geliştirici Programı Politikaları'na uygun olması gerekiyor.

Google, Chrome'un mağazasındaki uzantıların yaklaşık dörtte üçünün, kriterlerine göre güvenilir olarak kabul edildiğini söylüyor.