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    Google Chrome'a çok kullanışlı 3 yeni özellik geliyor

    Google Chrome, yayınlanacak yeni 106 sürümüyle birbirinden kullanışlı 3 yeni özelliğe kavuşacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:52
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    Google Chrome'a çok kullanışlı 3 yeni özellik geliyor

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

    Chrome'a çok kullanışlı 3 özellik geliyor

    Google Chrome, yayınlanacak yeni 106 sürümüyle birbirinden kullanışlı 3 yeni özelliğe kavuşacak. Gelin şimdi bu özelliklere yakından bakalım.

    Yeni Chrome sürümü ile birlikte, yabancı dildeki internet sitelerinde artık bir cümlenin ne anlama geldiğini görmek için tüm sayfayı çevirmek yerine ilgili cümleyi seçip çevirebileceksiniz.

    Bu özellikten faydalanmak için tek yapmanız gereken metni seçmek ve daha sonra sağ tıklayarak çevir özelliğine tıklamak.

    chrome

    Siteler takip edilebilecek

    Yeni Chrome güncellemesi ile kullanıcılar, ziyaret ettikleri internet sitelerini takibe alabilecek, bu sitelerden paylaşılan içerikleri Chrome’un yanında açılacak menüden görebilecek.

    Özelliği kullanmak için ziyaret ettiğiniz internet sitesinde sağ tıklayarak ‘Siteyi takip et’ seçeneğine tıklamanız yeterli olacak.

    chrome

    Not ekleme özelliği

    Güncelleme ile gelen çok kullanışlı başka bir özellik ise web sitelerine not ekleyebilmenizi sağlayacak.

    Daha önce üçüncü taraf Chrome eklentileriyle kullanılabilen bu özellik, artık Chrome’da yerleşik olarak bulunacak.

    Kullanıcılar, ziyaret ettikleri web sitelerinde unutmak istemedikleri şeyleri not alabilecek.

    Bu notlar, daha sonra siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde açılan ayrı bir menüyle karşınıza çıkacak.

    chrome


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