Google Chrome'a fiyat takibi özelliği geldi

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'a fiyat takip etme özelliği ekledi.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Chrome'a fiyat takibi özelliği geldi

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'a fiyat takip etme özelliği ekledi. Yeni özellik, belirli bir ürünün fiyatını takip etmenize olanak tanıyacak.

Kullanıcılar artık herhangi bir çevrimiçi mağazayı ziyaret ederken adres çubuğunda 'Fiyatı Takip Et' düğmesi görecekler.

Bu düğme etkinleştirildiğinde, sayfa tarayıcıya kaydedilecek ve sunulan ürün veya hizmetin fiyatındaki değişiklikler otomatik olarak takip edilecek.

Chrome'a eklenen fiyat izleme aracı, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilse de şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılara sunuldu. Google'ın, yeni özelliğini ne zaman diğer ülkelerde kullanıma sunacağı şimdilik bilinmiyor.