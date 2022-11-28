Google Chrome'da kritik güvenlik açığı keşfedildi

Google'ın popüler tarayıcısı Chrome, güvenlik açığı tehlikesine karşı acil bir güncelleme yayınladı.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Chrome'da kritik güvenlik açığı

Google, masaüstü Chrome kullanıcılarını etkileyen kritik bir sıfırıncı gün güvenlik açığı keşfedildiğini duyurdu. Soruna hızlı bir yanıt veren yazılım devi, yeni bir güncelleme yayınladı.

CVE-2022-4135 etiketli güvenlik açığı, yığın arabellek taşması kaynaklı, verilerin kontrol edilmeden yasaklanmış konumlara yazılmasına neden oluyor.

Bildirilenlere göre, açığın keşfedilmesinin ardından Google, sorunun saldırılara yol açabileceğini doğruladı.

Yazılım devi, yeni açıktan yararlanan saldırılara karşı Chrome’un güncel 107.0.5303.87 sürümüne veya daha üst bir sürüme geçilmesini tavsiye ediyor.

Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.