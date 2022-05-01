Google Chrome'daki tehlike sayısı artıyor

Milyarlarca kullanıcısı bulunan Google'ın internet tarayıcısı Chrome hackerların hedefi oldu. Şirket 30 açığın 7'sinin yüksek risk içerdiğini duyurdu.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Chrome'daki açıklar korkutuyor

Şirketin güvenlik güncellemesinde, Chrome'da 30'dan fazla açık bulunduğu belirtildi. Bu açıklardan yedisinin yüksek risk içerdiği ve halihazırda bazı kullanıcıların etkilendiği bildirildi.

Google etkilenen kullanıcılara ilişkin detay vermekten kaçındı. Şirket Chrome kullanıcıları için kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını söyledi.

Chrome belirli aralıklarla otomatik güncellemeler yayınlıyor. Ancak kullanıcıların, birkaç güvenlik güncellemesinin birden geldiği bu periyotları beklemesine gerek yok.

Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.