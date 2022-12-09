Google Chrome'dan yüksek kaynak kullanımına yeni çözüm

Google, Chrome’un son sürümüne bellek ve enerji tasarrufu modları getirdi.

ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

Chrome'un yüksek kaynak kullanımına yeni çözüm

Google’ın Chrome masaüstü web tarayıcısı, Bellek Tasarrufu ve Enerji Tasarrufu adlı iki yeni performans modunu kullanıma sundu.

Google’a göre yeni modlar, kullanıcıların Chrome’un bellek kullanımını yüzde 30’a kadar azaltmasına ve bir cihazın gücü azaldığında pil ömrünü uzatmasına olanak sağlayacak.

Enerji Tasarrufu modu ise, Chrome çalıştıran bir cihazın pili yüzde 20’ye düştüğünde animasyonlu veya videolu web sitelerinde arka plan etkinliğini ve görsel efektleri sınırlayacak ve bu sayede pil ömrü uzatılacak.

Yeni modların her ikisi de masaüstü için en son Chrome sürümünün bir parçası olarak perşembe günü kullanıma sunuldu ve tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılacak.