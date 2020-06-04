Google, Çinli uygulamaları silen uygulamayı kaldırdı

Google, Hindistanlı bir şirket tarafından geliştirilen ve Çinli geliştiricilerin yayınladığı uygulamaları kaldıran uygulamayı Play Store’dan sildi.

Hindistanlı bir geliştirici tarafından Play Store'da yayınlanan Remove China Apps isimli uygulama, Çinli geliştiriler tarafından yayınlanan bütün uygulamaların akıllı telefonlardan silinmesine neden oluyordu.

Yani bu uygulamayı yüklediğinizde, telefonunuzda yüklü diğer bütün Çin merkezli uygulamalar otomatik olarak kaldırılıyordu.

Mayıs ayı sonlarına doğru Google Play Store'de yayınlanan Remove China Apps, kısa sürede 5 milyon indirme sayısını geride bırakarak bir anda popüler hale geldi.

Ancak Google, Play Store’un politikalarını ihlal ettiği için Hindistan merkezli uygulamayı mağazadan kaldırdı.

HİNDİSTAN VE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM MOBİL ORTAMA DA YANSIDI

Hindistan merkezli OneTouch AppLabs şirketi tarafından geliştirilen Remove China Apps, aslında Hindistan’la Çin arasındaki Himalaya sınır anlaşmazlığı nedeniyle geliştirildi.

Uygulamanın yayınlanmasının ardından Hint ünlüler, Çinli uygulamaların kaldırılmasını fikrini destekledi.

Ayrıca Hindistan, attığı ekonomik adımlarla, Çinli firmaları daha sıkı bir denetimden geçirmeye başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yabancı malların boykot edilmesine destek verirken, ekonominin canlanması için yerli malların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.