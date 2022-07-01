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    Google Domains Türkiye fiyatı yüzde 160 zamlandı

    Müşterilere alan adı hizmeti sunan Google Domains, ülkemizdeki fiyatlarına yüzde 160 zam yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 11:38
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    Google Domains Türkiye fiyatı yüzde 160 zamlandı

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, "Domains" isimli hizmetiyle kullanıcılarına alan adı hizmeti sunuyor.

    Google, Türkiye’deki domain ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Müşterilere gönderilen bilgilendirmeye göre yeni zamlı tarife 29 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

    Yüzde 160 zam

    Buna göre şirket, normalde yıllık 75 TL olan domain ücretini yaklaşık yüzde 160’lık bir artışla 195 TL'ye yükseltecek.

    Kullanıcılar, 29 Temmuz'a kadar 75 TL karşılığında alan adı uzatma işlemini yapabilecek veya aynı fiyattan yeni bir alan adı alabilecek.

    google domain

    Google’ın Türkiye'deki domain ücretleri, yurt dışına kıyasla oldukça uygundu. Örneğin çoğu ülkede 12 dolar civarında bir ücret alınırken, Google, ülkemizde 5 dolar civarı bir ücret talep ediyordu.

    29 Temmuz’da yapılacak zamla birlikte Türkiye’deki ücret 12 dolara yaklaşmış olacak.

    Öte yandan, uygun fiyatından dolayı pek çok kullanıcının tercihi olan Google Domains, yeni zamla birlikte fiyat avantajını da yitirecek.


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