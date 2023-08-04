Google duyurdu! Arama motoruna yapay zeka geliyor Google, arama motorunda kullanıcılar tarafından yapılan aramalarda önceliği yapay zekaya tanıyacak. İşte arama motoruna gelecek yenilikler.

ensonhaber.com

ChatGPT gibi yapay zeka botlarının her soruya yanıt vermesi, insanların arama sorgularını da tamamen değiştirdi.

Bu durumun farkında olan Google, yapay zekayı arama sonuçlarında daha fazla kullanmak için düğmeye bastı.

Google, daha kısa video ve sosyal medya gönderilerinin yanı sıra, yapay zeka ile yapılan konuşmaları dahil etmek için arama sonuçlarını değiştirecek.

Arama sonuçlarına yapay zeka takviyesi

Google, kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan ve üretken yapay zekası tarafından desteklenen üç yeni özelliği açıkladı.

Şirketin web sitesinde yayınlanan bir blog gönderisiyle duyurulan yeni özelliklerin Google'ın kullanıma sunduğu Arama Üretken Deneyimi (SGE) üzerine kurulu olduğu belirtildi.

Yapay zeka destekli kısa özetler geliyor

Google'ın SGE'si, yapay zeka yardımıyla arama yaptığınız konular hakkında resimler, videolar ve bağlantıları sağlayarak hızlı bir şekilde kısa özetler oluşturuyor.

Aranan konuyla ilgili internet sitelerinin bağlantıları aşağıya alınarak yapay zekanın en üstte sunduğu özet yer alacak.

Bu özellik sayesinde örneğin "En küçük yırtıcı kuş" araması yaptığınız zaman, sitelerin linklerinden önce kuş türlerinin görüntüsü ve kısa bir özeti ilk sırada yer alacak.

Google, yapay zeka sistemindeki iyileştirmeler sayesinde özetleri üretme süresini yarıya indirdiğini ve daha hızlı yanıt sürelerine ulaşabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca yapay zekanın çevrimiçi aramayı yanıtlarıyla yenilemesinin ardından, bazı kullanıcılar bu özelliğin bilgiye ulaşmayı daha basitleştirdiğini savunuyor.