Google duyurdu! Chrome kullanıcıları CAPTCHA çözmekten kurtuluyor Google, popüler internet tarayıcısına kullanıcıları CAPTCHA çözmekten kurtaracak bir özellik ekliyor.

ensonhaber.com

Google'ın robot olmadığımızı kanıtlamak için bizden çözmemizi istediği, bulanık arka plan üzerinde bulunan sinir bozucu kıvrımlı harfleri hepimiz biliyoruz.

Google'ın zaman zaman bir robot olmadığımızı kanıtlamak için etiketlemenizi istediği tabelaların, arabaların, otobüslerin ve trafik ışıklarının sinir bozucu resimleri ise kullanıcılar için bir eziyete dönüşebiliyor.

Google sorunu kökten çözüyor

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'a kullanıcıları CAPTCHA çözmekten kurtaracak bir özellik ekliyor.

Otomatik Doğrulama etkinleştirildiğinde, tarayıcı siteye daha önce gerçekleştirilen bir testin kanıtını sunacak. Bu sayede site, geçmişte benzer bir doğrulama işleminden geçtiğinizi doğrulayarak bot olmadığınızı anlayacak.

Öte yandan, bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor.