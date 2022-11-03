Google, Hangouts uygulamasının fişini çekti

Google Hangouts, kasım ayı itibarıyla artık kullanılamayacak. Kullanıcılar, Google Chat uygulamasına geçiş yapabilecek.

Google her ne kadar dünyanın en büyük şirketlerinden olsa da şimdiye kadar yayınladığı birçok platform, istenilen başarıyı elde edemedi.

Örneğin şirketin sosyal medya platformu kurma hayali Google Plus ise suya düştü ve uygulama sonlandırıldı.

Google'ın yıllardır kullanımda olan mesajlaşma uygulaması Hangouts ise, diğer güçlü rakiplerine karşı daha fazla mücadele edemedi.

Şirket, platformu tamamen sonlandırıp bunun yerine "Google Chat" uygulamasına yatırım yapacak.

Hangouts yolun sonuna geldi

Google’ın 2019 sonlarında kapatmayı amaçladığı, ancak pandemi nedeniyle biraz daha yaşama şansı bulan Hangouts, 1 Kasım itibarıyla resmen kapatıldı. Kullanıcılar, Google Chat uygulamasına geçiş yapabilecek.

Hangouts kullanıcıları, 1 Ocak 2023 tarihine kadar bilgilerini indirme talebinde bulanabilecek.

Hangouts'un da tarihe karışmasıyla birlikte Google+ projesinin son kalıntılarından biri de kullanımdan kalkmış oldu. Google Chat uygulaması, Hangouts ile benzer özellikler vaat ederken, Gmail'e de entegre edilebiliyor.