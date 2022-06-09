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    Google Haritalar, artık hava kalitesini de gösterecek

    Google Haritalar'a hava kalitesi gösterebilme özelliği geldi. iOS ve Android sürümleri için kullanıma sunulan özellik, gideceğiniz yerin hava kalitesini gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:55
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    Google Haritalar, artık hava kalitesini de gösterecek

    Her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan Google Haritalar; yalnızca basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan bir platform.

    Google’ın popüler navigasyon ve harita uygulaması, yeni özelliklerine kavuştu. Şimdilik Hindistan ve ABD'de kullanıma açılan yeni özellikle birlikte kullanıcılar, artık gidecekleri yerin hava kalitesini görebiliyor.

    Bu özelliğin kapsamını genişletmeye çalışan geliştiriciler, ilerleyen dönemlerde orman yangınları için de bilgilendirme sunacak.

    Android ve iOS için yayınlandı

    Google Haritalar'daki yeni özellik, geçtiğimiz yıllarda test sürümü kapsamında ortaya çıkmıştı. Bir yıldır geliştirilen hava kalitesi özelliği, artık Android ve iOS kullanıcılarına sunuldu.

    Google Haritalar'daki hava kalitesi özelliği, kullanıcılara sıfırdan 400'e kadar bir cetvel sunuyor ve hava kalitesi yeşilden kırmızıya doğru azalıyor. Örneğin incelenen yer yeşil renkli çıkarsa oradaki hava kalitesinin güzel olduğu anlaşılıyor. 

    android ios


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