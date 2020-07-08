Google Haritalar çok yakında trafik ışıklarını gösterecek

Google Haritalar'ın Android sürümü, yakında trafik ışıklarını gösteren yeni bir özelliğe kavuşacak.

Google Haritalar, her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.

Haritalar uygulaması sadece basit bir harita uygulaması değil; aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan; toplu taşıma ile ilgili kullanıcılara bilgi veren geniş kapsamli bir bilgi havuzu.

TRAFİK IŞIKLARINI DA GÖSTERECEK

Apple'ın iOS 13 ile birlikte kendi "Haritalar" uygulamasıne eklediği trafik ışıklarını gösterme özelliği, çok yakında Google Haritalar'ın android sürümüne de gelecek.

Kullanıcılar, uygulamaya eklenen trafik ışığı simgeleri sayesinde nerelerde trafik ışığı olduğunu görebilecek.

Şu anda test aşamasında olan özelliğin, çok yakında android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Ancak özelliğin hangi bölgeleri kapsayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Google, şimdilik yalnızca yol üzerinde ışık olup olmadığını kullanıcılara gösterecek. İleride bu özellik geliştirilerek, ışığın hangi renkte yandığı da kullanıcılara harita üzerinden gösterilebilir.