Google Haritalar, Gazze'yi bulanık gösteriyor

Dünyanın pek çok noktasında uydu görüntüleri sayesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraf hizmeti veren Google Haritalar'ın, Filistin'den düşük çözünürlükte fotoğraf servis ettiği ortaya çıktı.

Her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan Google Haritalar; yalnızca basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan bir platform.

Dünyanın pek çok noktasında uydu görüntüleri sayesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraf hizmeti veren Google Haritalar'ın, Filistin'i düşük çözünürlükte göstermesi oldukça tepki çekiyor.

Araştırmacılar, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Gazze'ye yönelik yaptığı çalışmalarda Google Haritalar'ın düşük kaliteli içerik engeline takılıyor.

GAZZE'DEKİ UYDU GÖRÜNTÜLERİ BULANIK

Google'nin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan yollardaki insanların bile tespit edilebildiği seviyede yüksek çözünürlükte görüntü sağlarken, Gazze'den sağlanan uydu görüntülerinden araçların bile güçlükle seçilebilmesi bölgeye yönelik araştırmaları sekteye uğratıyor.

GOOGLE, GAZZE'DEKİ YIKIMI GİZLİYOR MU

Araştırmacılar, uyduları kullanarak Gazze'de yıkılan binaları doğrulamaya çalışıyor. Ancak Google'ın sunduğu düşük çözünürlüklü görüntüler, araştırmacıların önündeki en büyük engel.

Gazeteci Aric Toler, "En son Google Earth görüntüsü 2016'dan kalma ve çöp gibi görünüyor. Suriye'nin rastgele bir kırsal bölgesini yakınlaştırdım ve çok yüksek çözünürlükte 20'den fazla görüntü çektim. Google, amacının yoğun nüfuslu yerleri düzenli olarak yenilemek olduğunu söylüyor, ancak bu Gazze için geçerli değil." değerlendirmesinde bulundu.

APPLE, UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ GÜNCELLEDİ

Teknoloji şirketi Apple, söz konusu iddiaların ardından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik güncelleme yapıldığını ve Apple Haritalar uygulamasında, artık yüksek kalite görüntü sağlanacağını duyurdu.

GOOGLE, GERİ ADIM ATMIYOR

Google ise görüntülerinin farklı hizmet sağlayıcılarından geldiğini ve daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edildikçe, uydu görüntülerini yenileyebileceklerini, ancak şu anda görüntüleri güncelleme planlarının olmadığını söyledi.

Google Haritalar ve Apple Haritalar gibi halka açık harita platformları, görüntü hizmetini farklı uydu şirketlerinden temin ederken, uzaydan görüntü hizmeti veren şirketlerden Maxar ve Planet Labs, İsrail ve Gazze'nin 40 santimetreye kadar yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayabildiklerini ifade etti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN ÖNEMİ

Uydu görüntüleri, ormansızlaşma ve orman yangınlarını takip etmenin yanı sıra, dünyadaki insan hakları ihlallerini araştırmak da dahil çok farklı amaçlar için kullanılabiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ndeki (HRW) araştırmacılar, Myanmar ordusu tarafından yok edilen Arakanlılara ait yerleşim yerlerinin tespit edilmesi için 2017'de uydu sağlayıcıları Planet Labs ile iş birliği yapmıştı.

Arıca uydu görüntüleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve Uygur Türklerinin tutulduğu "yeniden eğitim" merkezleri olarak adlandırılan kampların da tespit edilmesinde hayati rol oynamıştı.

GAZZE'NİN GOOGLE EARTH GÖRÜNTÜSÜ

KUZEY KORE'NİN BAŞKENTİ PYONGYANG GOOGLE EARTH GÖRÜNTÜSÜ



