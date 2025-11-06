Google Haritalar, Gemini AI yükseltmesiyle daha konuşkan hale geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar'ı daha etkileşimli ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Yeni özellikler, eller serbest bir deneyim sunarak Google Haritalar'ın sürücüleri varış noktalarına yönlendirirken aynı zamanda yakındaki yemek veya alışveriş mekanlarını önermesini sağlayacak.

YAPAY ZEKA YOL TARİFİ DOĞRULUĞUNU ARTIRACAK

Gemini AI, dönüşler için yalnızca mesafe göstergelerine güvenmek yerine, referans noktaları olarak yer işaretlerini kullanarak Google Haritalar'ın doğruluğunu da artıracak. Bu sayede kullanıcılar daha kesin yol tarifleri alacak.

Gemini tarafından kullanılan bilgiler, Google Haritalar'da yirmi yılı aşkın süredir kullanıcı yorumlarıyla oluşturulan yaklaşık 250 milyon yeri içeren bir veritabanından geliyor.

GEMINI, GOOGLE ASİSTAN'IN YERİNİ ALIYOR

Gemini AI, Android ve iOS cihazlarda Google Haritalar'ın navigasyon özelliğinde artık Google Asistan'ın yerini alıyor.

Kullanıcılar, ekranlarının sağ üst köşesinde dokunabilecekleri veya "Hey Google" özel kelimesiyle etkinleştirebilecekleri bir Gemini simgesi görecek.

Bu yeni özellik, kullanıcıların yakındaki restoranlar, popüler yemekler ve park yeri durumu gibi seyahatleri hakkında sorular sormasına olanak tanıyor.

ÇOK ADIMLI GÖREV DESTEĞİ GELİYOR

Gemini AI, rota üzerinde uygun fiyatlı bir vegan restoran bulma ve gelecekteki randevular için takvim etkinlikleri ekleme gibi çok adımlı görevlerde kullanıcılara yardımcı olabilecek.

Gemini'nin navigasyon özelliği, önümüzdeki haftalarda Android ve iOS'taki Google Haritalar uygulamasına da eklenecek.