Google Haritalar hizmeti Ukrayna'da durduruldu

Google, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle harita uygulaması olan Google Maps'i askıya aldığını duyurdu.

Her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan Google Haritalar; yalnızca basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan bir platform.

Son zamanlarda ise Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Google Haritalar'a olan talebi daha da artırdı.

Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana, askeri birlikler ve sivillerin hareketlerinin "Google Haritalar" uygulamasından takip edildiğine dair şikayetler geldi.

GOOGLE, HİZMETİ DURDURDU

Bunun üzerine Google, halkın güvenliği için Ukrayna'da canlı trafik verisi ve mağaza ile restoran gibi yerlerin yoğunluğu hakkında canlı olarak sağladığı verileri geçici olarak durdurdu.

ABD'li şirket, daha önce de ödeme hizmeti olan Google Pay'i Rus bankalarının kullanmasını engellemişti.