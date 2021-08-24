Google Haritalar, köprü ve yol ücretlerini gösterecek

Google Haritalar, sürücülerin işini kolaylaştırmak adına artık köprü ve yol geçiş ücretlerine uygulama içerisinde yer verecek.

Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Haritalar, özellikle sürücüler tarafından navigasyon amaçlı sık sık tercih ediliyor.

Google Haritalar, şimdilerde sürücülerin işini kolaylaştırmak adına yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Google'ın üzerinde çalıştığı son güncelleme, oluşturulan rota üzerindeki ücretli yolların fiyatlandırmalarını da gösterecek.

Böylece köprü ya da oto yollardan geçişler öncesinde, rakamlar doğrudan harita uygulamasından takip edilebilecek ve ekstra araştırma yapmaya gerek kalmayacak.

TEST EDİLİYOR

Şu anda beta testleri yapılan yeni özelliğin, kısa bir süre sonra Google Haritalar uygulamasına entegre edilmesi bekleniyor.

Google Haritalar, şu anda hem genel haritada hem de rotalarda ücretli yolların hangileri olduğunu gösterse de fiyat konusunda bilgi vermiyor.