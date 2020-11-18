Google Haritalar, toplu taşıma araçlarının doluluk seviyesini gösterecek

Google Haritalar uygulaması, yeni özelliği sayesinde toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını göstermeye hazırlanıyor.

Google Haritalar, her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.

Haritalar uygulaması sadece basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan, toplu taşıma ile ilgili kullanıcılara bilgi veren geniş kapsamli bir bilgi havuzu.

Google Haritalar'a gelecek yeni özellik ile birlikte, toplu taşımayı kullanan vatandaşların işi bir hayli kolaylaşacak.





TOPLU TAŞIMA DOLULUK ORANINI GÖSTERECEK

Koronavirüs döneminde toplu taşıma araçları yoğun olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak bu durum, virüsün yayılmasını daha da hızlandırıyor. Google, Haritalar uygulamasına toplu taşıma araçlarının doluluk oranını gösterecek yeni bir özellik ekliyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar; metro, otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarının ne kadar dolu olduğunu gerçek zamanlı olarak görebilecek. Şirket, söz konusu doluluk oranı bilgilerini, yine toplu taşımadaki Haritalar kullanıcılarından elde edecek.

Yeni özelliğin ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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