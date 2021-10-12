Google Haritalar'da ev bulanıklaştırma nasıl yapılır

Google Haritalar'da evinizi nasıl bulanıklaştıracağınızı ve bu sayede çevrim içi ortamda nasıl gizli kalacağınızı adım adım anlatıyoruz.

Muhtemelen, üzerine bir kamera monte edilmiş Google arabasını sokaklarda görmüşsünüzdür. Street View modu için çekimler yapan bu arabalar, hiç ziyaret etmediğiniz yerlerin sokak görünümünü Haritalar uygulamasına ekliyor.

Ancak mahremiyet sizin için önemliyse, evinizi Google Haritalar'da bulanıklaştırmayı düşünebilirsiniz.

EVİNİZİ BULANIKLAŞTIRMAK VE GİZLİLİK

Sokak Görünümü'nde eviniz bulanık görünürse, yabancılar mülkünüze bakmak için Google Haritalar'ı kullanamaz.

Potansiyel davetsiz misafirlerin, hırsızların veya dolandırıcıların hakkınızda öğrenebileceklerini sınırladığı için bu oldukça kullanışlı bir seçenektir.

Sokak Görünümü ayrıca; yabancılara evinizin görüntüsünü ve açık adresini verebiliyor. Bu nedenle hırsızlar ve diğer kötü niyetli kişiler, hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Haritalar'ı kullanabilir.

GOOGLE HARİTALAR'DA EVLER NASIL BULANIKLAŞTIRILIR

Artık Google Haritalar'da evinizi neden bulanıklaştırmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ancak, devam etmeden önce, bulanıklaştırma işleminin geri alınamayacağını unutmayın.

Evinizi Google Haritalar Sokak Görünümü'nde bulanıklaştırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1- maps.google.com'u açın.

2- Evinize gidin.

3- Sokak Görünümü simgesini evinizin yanındaki yola sürükleyin.

4- Görünümü mülkünüze odaklayın.

5- Sağ alt köşedeki, Sorun bildirin'e tıklayın.

6- Burada adresin doğru olup olmadığını kontrol edin (değilse geri dönün ve yeniden deneyin).

7- Ardından, evinize odaklanmak için Görüntü önizlemesini ayarlayın.

8- Bu resmi neden bildiriyorsunuz? kısmını uygun olarak doldurun ve neden bulanıklaştırmak istediğinizi ayrıntılı olarak açıklayın.





9- e-Posta adresinizi ve reCAPTCHA doğrulamasını yapın.

10- En alttaki "Gönder" butonuna tıklayarak, bulanıklaştırma talebinizi gönderin.

Kısa bir süre sonra, şu şekilde bir e-posta alacaksınız:

"Sokak Görünümü resmiyle ilgili kalite sorunlarını bildirdiğiniz için teşekkür ederiz. Görüntülerimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz ve her gün dünyanın her yerinde daha fazla yerde araç kullandığımızı (ve yeniden sürdüğümüzü!) paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.

Bu taleplerin hacmi nedeniyle sizinle doğrudan iletişime geçemeyebiliriz, ancak bu sorunu belirlemedeki yardımınız için teşekkür ederiz.

Google Haritalar Ekibi"

Eğer gönderdiğiniz istek uygun bulunursa, mülkün bulanıklaştırılması birkaç gün içinde tamamlanacaktır.

Yüzleri, plakaları ve hatta tüm araçları bulanıklaştırmak için aynı aracı kullanabileceğinizi belirtelim.

UNUTMAYIN...

Evinizi bulanıklaştırmak her ne kadar akıllıca olsa da bu her zaman faydalı olmayabilir.

Örneğin mülkünüzü satmayı planlıyorsanız, Sokak Görünümü'nde bulanık olması sizi alıcı bulma konusunda dezavantajlı duruma düşürür.

Ayrıca; yeni sahip, evini Google Haritalar'da görmek isteyebilir, ancak bulanıklaştırmayı geri alamazsınız.

O zaman Google Haritalar'ın alternatiflerini düşünmeniz gerekir. Bing, Yandex ve Apple Haritalar'ın hepsinde mülkünüzün fotoğraflarını kontrol edebilirsiniz.