Google, hesaplara giriş yöntemini değiştiriyor

Google, kullanıcı hesap güvenliğini artıracak yeni bir adım atacağını duyurdu. Şirket, 9 Kasım'dan itibaren iki adımlı kimlik doğrulama özelliğini varsayılan olarak aktif edecek.

Son yıllarda birçok şirkette yaşanan veri sızıntıları, ABD'li teknoloji devi Google'ı da harekete geçirdi.

Google, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, 150 milyon Google kullanıcısını 2021’in sonunda 2 Adımlı Doğrulama’ya otomatik olarak kaydetmeyi planladığını açıklamıştı.

9 KASIM'DA GİRİŞ YÖNTEMİ DEĞİŞİYOR

İki adımlı kimlik doğrulama özelliğinin kullanım oranını arttırmak isteyen şirket, Google hesaplarına giriş yöntemini 9 Kasım’dan itibaren otomatik olarak değiştirecek ve artık iki adımlı doğrulama aktif olacak.

Birçok kullanıcı için aktif hale gelecek özellik, her oturum açıldığında tek kullanımlık şifre içeren bir SMS veya e-posta alınmasını zorunlu hale getirecek.

Gönderilen kodun girilmesiyle, kullanıcıların telefon üzerinden seçim yapmaları istenecek ve hesaplara giriş sağlanacak.

Google, giriş yöntemini otomatik olarak değiştirecek olsa da kullanıcılar, iki adımlı kimlik doğrulama özelliğini güvenlik ayarlarından devre dışı bırakabilecek.

İKİ ADIMLI DOĞRULAMANIN FAYDALARI

Çevrimiçi hesaplardaki kişisel bilgiler, bilgisayar korsanları için değerlidir. Şifre hırsızlığı, hesap güvenliğinin ihlal edilmesinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

Örneğin, yanıltıcı mesajlar veya benzer görünümlü siteler, genellikle kullanıcıları şifrelerini paylaşmaları için kandırır. Yaygın olarak görülen bu şifre çalma amaçlı dolandırıcılıklar, bazen uzman kullanıcıları bile kandırır.

Oturum açarken hem şifre hem de telefonunuzda ikinci bir adım kullanmak, şifre çalma dolandırıcılıklarına karşı koruma sağlar. Birisi internette şifrenizi ele geçirse bile telefonunuza erişemez.