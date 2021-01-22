Google, içeriklerini yayınladığı Fransız yayıncılara telif ödeyecek

Google, bazı Fransız yayıncılarla telif hakkı anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre arama devi, içeriklerini yayınladığı kuruluşlara telif ücreti ödemek zorunda kalacak.

Google’ın kendi platformunda yer verdiği içeriklerden telif hakkı isteyen Fransız yayın grubu Alliance de la presse d'information générale (APIG), bir süredir Google ile görüşme halindeydi.

Ardından Le Monde ve l'Obs gibi bazı Fransız haber yayıncılarıyla aylardır masaya oturan Google, sonunda anlaşma yapmak zorunda kaldı.

Google, Avrupa’da bir ilke imza atarak, anlaşma sağlanan Fransız yayıncılara içerik başı telif ödemesi yapacak.

AB YASALARINA GÖRE ÖDEME YAPILMASI ŞART

Avrupa Birliği Komisyonu’nun düzenlemiş olduğu yasaya göre Google ve Facebook gibi kullanıcılarına haber hizmeti sunan platformların, içeriklerini aldığı yayıncılardan lisans alması ve telif ödemesi şart.

Google ise, haberlerin Google sayesinde milyonlarca kişiye ulaştığını ve yayıncılara fayda sağladığını gerekçe göstererek telif ödeme konusuna karşı çıkmıştı.

Ancak Fransa tarafından Google'a kesilen 100 milyon dolarlık ceza, ABD'li şirketin geri adım atmasına neden oldu.

Google, anlaşma sağlanan Fransız yayıncılara telif hakkı ödenmesi için ne kadar bütçe ayıracaklarını henüz açıklamadı. Şirket, aynı anlaşmanın ileride Birleşik Krallık ve İtalya’da bulunan yayıncılarla da yapılacağını söyledi.