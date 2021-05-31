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    Google: Konum verilerini gizlemek imkansız

    Google, kullanıcıların konum verilerini gizlemelerinin neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:50
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    Google: Konum verilerini gizlemek imkansız

    Son zamanlarda gizlilik sorunları yaşayan teknoloji şirketleri, kullanıcıların verilerini toplamakla suçlanıyor. Bu verilerin en önemlilerinden biri de konum.

    Google'a karşı açılan bir davada ortaya çıkan belgeler, Google'ın konum gizlemeyi ne kadar zorlaştırdığını gözler önüne seriyor.

    KAPATSANIZ BİLE KONUM VERİLERİNİZ TOPLANIYOR

    Google yöneticileri ve mühendisleri, şirketin hizmetlerini kullananların konumlarını neredeyse hiçbir şekilde gizleyemeyeceğini kabul etti.

    Şirketin, kullanıcılar konum paylaşım ayarlarını kapattığında bile konum verilerini topladığı söyleniyor.

    AYARLARI DA GİZLİYOR

    Ayrıca Google, popüler gizlilik ayarlarının kolay bulunmasını da engellemek için birçok akıllı telefon üreticisini sıkıştırıyor. Bu sayede konum gizlilik ayarları, telefonun karmaşık menülerinin içine yerleştiriliyor.

    Arizona Başsavcısı'nın Google'a karşı açtığı davada Google, kullanıcılar reddetse bile akıllı telefondan yasadışı olarak konum verileri toplamakla suçlanıyor.

    google maps

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