Google, koronavirüs testi için çalışanların evine gidiyor

ABD'li teknoloji devi Google, ülkedeki çalışanlarına haftalık ücretsiz koronavirüs testi uygulayacaklarını duyurdu. Şirket ayrıca, test için çalışanlarının kapısını çalacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Son zamanlarda ABD'de artan vaka sayıları nedeniyle önemli bir karar daha alan Google, çalışanlarına haftada bir koronavirüs testi yapacak.

ÇALIŞANLARIN EVİNE GİDECEK

Şirketin sözcüsü, bu uygulamanın zorunluğu olmadığını, koronavirüs testi yapacak sağlık görevlilerinin söz konusu işlem için bizzat çalışanların evlerine gideceklerini açıkladı.

Sözcü, ayrıca ülke genelinde Google bünyesinde çalışan 90 bin kişinin bu imkandan faydalanabileceğini ve laboratuvar testlerinin de uygulamaya dahil olduğunu sözlerine ekledi.





ABD'de Tyson Foods ve Delta Havayolları gibi binlerce çalışanı olan büyük şirketler de personellerine periyodik olarak koronavirüs testi uyguluyor.

Google, koronavirüs salgını döneminde evlerinden mesai yapan çalışanlarına özel bir şirket içi sistem geliştirmiş, ancak fazla yoğunluktan dolayı bu sistem çökmüştü.

Şirket, ABD dışında çalışan personelin bu erişime ulaşabilmesi için yakın bir zamanda farklı bir sistem daha kuracağını açıklamıştı.