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    Google, kullanıcıların gezindiği sayfalarda bireysel izlemeyi sonlandıracak

    ABD merkezli teknoloji devi Google, gelecek yıldan itibaren Chrome internet tarayıcısında bulunan mevcut web sayfası trafiğini izleme teknolojisini kaldıracağını duyurdu.
    • AA
    • 03.03.2021 - 22:04
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 22:26
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    Google, kullanıcıların gezindiği sayfalarda bireysel izlemeyi sonlandıracak

    Google'ın bloğunda yapılan açıklamada, Google'ın artık çerezleri değiştirmek için başka teknolojiler kullanmayacağı veya Chrome'un içinde bu verilere erişmesine izin verecek özellikler oluşturmayacağı vaadinde bulunuldu.

    "ARTIK BİREYLERİ İZLMEYECEĞİZ"

    Açıklamada, "İnterneti herkes için açık ve erişilebilir tutmak ve gizliliği korumak için hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor. Bu da yalnızca üçüncü taraf çerezlerin değil, aynı zamanda internet sayfalarında gezinirken bireyleri izlemek için kullanılan herhangi bir teknolojinin de sona erdirilmesi anlamına gelir." ifadeleri paylaşıldı.

    Google, kullanıcıların gezindiği sayfalarda bireysel izlemeyi sonlandıracak #1

    ABD VE AVRUPA'DAN GELEN BASKILAR SONUÇ VERDİ

    Google, ABD ve Avrupa'da artan veri gizliliği standartlarını karşılamak için 2020 yılı başında çevrim içi reklamları etkinleştiren üçüncü taraf çerezlerinden kurtulacağını açıklamıştı.

    Google, kullanıcıların gezindiği sayfalarda bireysel izlemeyi sonlandıracak #2

    Bireysel gizliliği savunan aktivistler, Google da dahil olmak üzere teknoloji şirketlerini, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmek için web sitelerindeki tarama kayıtlarını toplamak için çerezleri kullanmak ve ilgi alanlarına ilişkin profiller geliştirmekle eleştiriyordu.

    Google, kullanıcıların gezindiği sayfalarda bireysel izlemeyi sonlandıracak #3

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